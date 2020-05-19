قصة إنشاء مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.. بعد وفاة مؤسسه

توفي مساء الاثنين، صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.





ولد صالح كامل ولد عام 1360هـ 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.







من أبرز أعماله في الأزهر الشريف، انشاء مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الذي يتخذ من جامعة الأزهر مقرا له.





يعتبر المركز وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر وطبقا للوائح والقوانين واللائحة الأساسية للمركز، يكون للمركز مدير من بين أساتذة الجامعة المتخصصين ومجلس إدارة، ولجان علمية، وجهاز إداري.

وضم تشكيل مجلس إدارة المركز عددًا من كبار العلماء والخبراء طوال مسيرته، وجدّد التشكيل عدة مرات.







وتشكيله الآن كما يلى:

1ـ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عضوا فخريا

2ـ الشيخ صالح عبد اللَّه كامل عضوا فخريا

3ـ رئيس جامعة الأزهر

4ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث نائبا لرئيس مجلس الإدارة

عضوان من كلية الشريعة بجامعة الأزهر.

عضوان من كلية التجارة بجامعة الأزهر.

عضوان من الشخصيات العامة ممن لهم اهتمام بالاقتصاد الإسلامي.





لجا ن المركز

يوجد بالمركز أربع لجان علمية مشكلة من المتخصصين في مجالاتها من الجامعة وخارجها وهى:

-لجنة البحوث والدراسات والمكتبة والمجلة.

- لجنة الندوات والمؤتمرات.

- لجنة السنة النبوية الشريفة.

- لجنة التشريعات الاقتصادية.

ثالثا: أهداف المركز ووسائل تحقيقها تتلخص في العمل على إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي، وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول الاقتصاد الإسلامي، والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية من منظور إسلامي.رابعا الوسائل والأساليب التي يتبعها المركز لتحقيق أهدافه:





وتمثل في الآتي:

عقد لقاءات علمية دورية متمثلة في:





١- محاضرات عامة دورية لكبار العلماء والخبراء.

٢- مؤتمرات دولية، بواقع مؤتمر كل سنة على الأقل ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام

٣- ندوات محلية، بواقع ثلاث ندوات كل سنة على الأقل ولمدة يوم أو اثنين

٤- المنتدى الاقتصادي: وهو لقاء علمي قصير لمناقشة إحدى القضايا الاقتصادية المعاصرة ويعقد بواقع ٤ منتديات سنويا.

٥- الحلقات النقاشية: وهى لقاء علمي دوري يعقد كل شهر دوريا لمناقشة إحدى القضايا العلمية أو التطبيقية.

ب- عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية، باستمرار على مدار العام في مجالات متعددة منها





ج- إنشاء قاعدة معلومات تتمثل في:





١- مركز السنة النبوية الشريفة:

لإدخال كتب السنة على الحاسب الآلي وتم حتى الآن إدخال٢١ كتابًا من كتب السنة بعد الإعداد العلمي لها.

٢- المكتبة الميكروفيلمية: وتحتوى على رسائل الماجستير والدكتوراه التي منحتها جامعة الأزهر منذ إنشائها مسجلة على أفلام ميكروفيلم وتوجد أجهزة لقراءة الأفلام وإمكانيةا لتصوير منها على أوراق أو نقلها على أسطوانات كمبيوتر ومتاح للجميع الإطلاع عليها.





٣- عدد ٥ مكتبات متخصصة تحتوى على حوالي ١٢٠٠٠ كتاب في كل من: مكتبة الحديث وبها عدد ٢٦٩٧ كتابًا، مكتبة العلوم الإسلامية وتشمل: تفسير وعلوم القرآن، فقه، عقيدة،وعظ وإرشاد، ثقافة إسلامية وبها عدد ٣٦٠٤ كتابًا، مكتبة الاقتصاد الإسلامي وبها عدد٢٢١٠ كتابًا، مكتبة اللغة العربية والتاريخ وبها عدد ١٦٥٩ كتابًا، مكتبة اللغات الأجنبية و بها عدد ٨١١ كتابًا، بالإضافة تلقى المركز مكتبات كاملة إهداء من بعض الأساتذة وضعت في مكان خاص بأسمائهم، وأيضا توجد مكتبة للدوريات العلمية سواء المشتراه أو التي يتلقاها المركز بصفة هدايا من جهات محلية ودولية.





٤- إعداد وإصدار أعمال علمية إنشائية متوفرة في صورة مجلدات من عدة أجزاء أو على اسطوانات كمبيوتر. مثل كشاف المؤلفات في الاقتصاد وكشاف مصطلحات ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي – الكشاف الاقتصادي للقرآن الكريم (تم طبع المجلد الأول فقط) وجاربإعداد الكشاف الاقتصادي للسنة النبوية الشريفة.





ه- النشر العلمي، ويتمثل في:





١- طباعة جميع اللقاءات العلمية في مجلدات.

٢ - الأعمال الإنشائية.

٣ - مجلة علمية محكمة دورية كل أربعة أشهر.

٤ - سلسلة دراسات وبحوث دورية.





ه- جوائز الشيخ صالح كامل التشجيعية في الاقتصاد الإسلامي استمرارًا للفكرة الأساسية لإنشاء المركز يقدم سعادة الشيخ صالح عبداللَّه كامل سنويا مبلغ٢٠٠٠٠ (عشرين ألف جنيه) تمنح للبحوث الفائزة والتي يعلن عن موضوعها كل عام وقد تكرم سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل ورفع المبلغ إلى ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثين ألف جنيه) بدءًا من عام٢٠٠٣ م.





و – الاستشارات وخدمة المجتمع:

١- يقوم المركز بتقديم استشارات حول بعض القضايا والمشاكل للعديد من الجهات حكومية وغير حكومية.





٢- مساعدة الباحثين من الجامعات في اختيار موضوعات لبحوثهم للماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وفى توجيههم أثناء إعداد رسائلهم.