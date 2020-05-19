علي جمعة ينعي الشيخ صالح كامل بهذه الكلمات

ننعى بمزيد الحزن الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية أمس ، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،

وتوفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ





ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم.





وتعد مجموعة " ART" من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية .





وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.