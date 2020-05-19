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ديني

علي جمعة ينعي الشيخ صالح كامل بهذه الكلمات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:55 م
على جمعة ينعي الشيخ
على جمعة ينعي الشيخ صالح كامل
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يارا زكريا
نعي الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الشهير، والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك».

وقال «جمعة»: « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ننعى بمزيد الحزن الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية أمس ، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.


وتوفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس  الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ

ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم. 

وتعد  مجموعة " ART"  من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية . 

وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.
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