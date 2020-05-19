د. كمال الدسوقي يكتب: ورحل صالح كامل.. الشيخ الصالح

عن قرب عرفته وكنت احدث نفسى كيف يكون الاسم على مسمى اهذة منحه من الله ، رحمه الله عليك ياشيخ صالح كامل، نعم كنت صالحا فى مجلسك متواضعا مع الناس موفقا فى كل اعمالك التجاريه ومشروعاتك الطيبه ودله البركه خير دليل على ذلك اما تجارتك مع الله فلايعلمها الا الله وقليل ممن يعرفونك بارك الله فيك وفى اعمالك حيا وميتا وربنا يجعله فى موازين اعمالك فكنت تعرف ان التجارة مع الله هيا الباقيه وكلنا سنرحل اتذكر اخر لقاء معك فى ضيافه الاخوة الا عزاء الشيخ فريد الميمنى ابن المدينه المنورة ونحسبه ايضا من الرجال الاتقياء والاخ مجدى كامل طيب القلب وكان لقاء طيبا واستمعنا واستمتعنا بحكاياته وذكرياته على سلم النجاح من الصفر حتى وصل الى قمه المجد

وكان يحدثنا عن سعادته باعمله الخيريه فى كل بقاع الارض .