هل يجوز للأرملة زيارة قبر زوجها في فترة العدة؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف شلبي: من شروط فترة العدة المبيت في بيت الزوجية، فيجوز لها الذهاب الى المقابر او زيارة احد أقاربها ولكن يجب الا تبيت خارج منزل الزوجية.



حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة



