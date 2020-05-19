ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟ .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟".





وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة في فترة العدة عليها عدة وحداد، فالعدة هى الاعتداد في مسكن الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا لا يعني حبسها ومطلوب منها ثلاثة أمور: عدم المبيت خارج البيت ويقصد بهذا المسكن التى كانت تعيش فيه مع زوجها حتى لو كان لها عدة منازل، تبتعد عن الزينة من الذهب والحرير أو أثواب الزينة التى عليها نقوش، كما ينبغي عليها الابتعاد عن العطر.





وتابع: يجوز للمرأة ممارسة حياتها العملية بالذهاب إلى العمل أو زيارة الأقارب أو حضور المناسبات.





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