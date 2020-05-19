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تعليم

عميد علوم عين شمس: مصر غنية بالنابغين علميا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:53 م
الدكتور محمد رجاء
الدكتور محمد رجاء
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس، إن الرئيس السيسي وجه بدعم التجارب الإكلينيكية لمواجهة فيروس كورونا،وإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات، وذلك لاخراج جيل من الكوادر الشابة لتعزيز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات  لما يحمله من ثقة في العلماء والباحثين المصريين.

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وأضاف عميد كلية علوم خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية العلوم بها أساتذة فزياء تم تكريمهم من الرئيس السيسي ومنوها أن يوجد تحالفات بين الكليات في جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد واثقا في قيادة الرئيس ونظرته المستقبلية للتعليم ومدي اهتمامه بالبحث العلمي.

وأكد أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلي دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، مع التركيز على زيادة التخصصات العلمية من الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسب التي تمثل الأساس للعلوم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين في ضوء الدور الهام والحيوي للقطاع الطبي في خدمة الوطن.
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