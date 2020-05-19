عميد علوم عين شمس: مصر غنية بالنابغين علميا

لما يحمله من ثقة في العلماء والباحثين المصريين. قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس ، إن الرئيس السيسي وجه بدعم التجارب الإكلينيكية لمواجهة فيروس كورونا،وإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات، وذلك لاخراج جيل من الكوادر الشابة لتعزيز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات





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وأضاف عميد كلية علوم خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية العلوم بها أساتذة فزياء تم تكريمهم من الرئيس السيسي ومنوها أن يوجد تحالفات بين الكليات في جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد واثقا في قيادة الرئيس ونظرته المستقبلية للتعليم ومدي اهتمامه بالبحث العلمي.





وأكد أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلي دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.





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