من داخل الجيم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بإنستجرام.
وظهرت ياسمين صبرى في الصورة وهي ترتدي ملابس رياضية داخل إحدى صالات الجيم.
وشنت الفنانة ياسمين صبرى هجوما شرسا على رامز جلال ، بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة في برنامج "رامز مجنون رسمى".
وقالت ياسمين صبرى فى لقاء تلفزيونى، "عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته كان ردى أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه فى عمله وواثق من نفسه، حتى أننى قلت سيد الرجال"؛ وهو ما تم حذفه من الحلقة وفقا لقولها.