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فن

أحمد الشامي يشارك جمهوره بصورة جديدة له من البحر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ندي فكرى
نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة على حسابه الخاص بموقع إنستجرام.

وعلق "الشامي"، "الصيف والبحر واحشني مع ان مليش في البحر اصلا، مين بيحب الصيف".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه، وعلق أحد متابعيه "وانا كمااان البحر واحشني اوي"، وكتبت أخرى "انا بكره الصيف"، وأضافت إحدى معجبات أحمد الشامي "البحر وأيامه". 

ويشارك أحمد الشامي في رمضان 2020 من خلال مسلسل فرصه تانيه تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد ، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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