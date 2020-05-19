AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأشقر أحلى.. هنا الزاهد تشعل الانستجرام بلوك جديد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:32 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها، وظهرت فى الصورة بلوك جديد حيث قامت بتغيير لون شعرها الى اللون الاسود .

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: الاسود او اشقر 

اقرا ايضا :

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "اجمل بنت في مصر ، بالاشقر احلى ، الاتنين حلوين ".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
View this post on Instagram

Brunette 💁🏻‍♀️ or 💁🏼‍♀️

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعر البني ولا الأشقر؟.. دومينيك حوراني تستشير جمهورها بـ إطلالة جريئة

بملابس سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

بشعر مموج .. هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

بـ باروكة وبذلة جلد.. هنا الزاهد تثير الجدل بلوك جديد

ترشيحاتنا

رغم محاولات عدم إذاعة الحلقة.. سيد عبد الحفيظ ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو

كيفية إحياء ليلة القدر .. 26 عملا تنال بها المغفرة

ستنتهي الحدوتة.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري الممتاز

سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة أكثر لاعب هيفرح بـ المقلب.. فيديو

لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك