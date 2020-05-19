الأشقر أحلى.. هنا الزاهد تشعل الانستجرام بلوك جديد





وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: الاسود او اشقر





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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "اجمل بنت في مصر ، بالاشقر احلى ، الاتنين حلوين ".





يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.