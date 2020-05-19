أخفى أطنان مستلزمات طبية.. النيابة تقرر حجز مسئول شركة ٢٤ ساعة

امرت نيابة السيدة زينب، بحجز المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لحيازته (8 أطنان مستلزمات طبية "جوانتى طبى – كمامات – سرنجات) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وكلفت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها لحين الانتهاء من الاجراءات حيال المتهم.





اقرأ ايضا| ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية والتوك توك





وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وأسفرت جهودها عنضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (8 أطنان مستلزمات طبية "جوانتى طبى – كمامات – سرنجات) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



