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حوادث

ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية والتوك توك

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك بمحافظات "القاهرة، القليويبية ، المنوفية".

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين، جميعهم مقيمين بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك والدراجات النارية" بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة ومركزى "الخانكة بالقليوبية وشبين الكوم بالمنوفية" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد خرطوش و10 طلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "مطواه").

 بمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، تم بإرشادهم ضبط المسروقات ( 2 مركبة "توك توك"- 3  دراجات نارية).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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