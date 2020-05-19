مصدر: ماس كهربائى وراء حريق معرض السلاب بالمقطم ولا خسائر بشرية

أكد مصدر من مكتب النائب محمد السلاب عضو لجنة الصناعه بالبرلمان ان حريقا نشب فى أحد معارض السلاب للسيراميك بمنطقة المقطم، وتم السيطرة على الحريق

وأضاف ان الحريق أنهى على محتويات المعرض دون خسائر بشرية لو إصابات حتى الآن

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ونوة إلى أنه فور اندلاع الحريق تم الاتصال بالشرطة وتم وصول نحو 10 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف فى محاوله لاخماد الحريق

وأكد انة حتى الآن لم يتم حصر الخسائر المادية، إلا أنه حتى الان لا يوجد اى إصابات او خسائر بشرية

وحول سبب الحريق أوضح انه يتردد ان ماس كهربائى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، ولا يوجد شبهه جنائية الا ان النيابة ستجرى التحقيقات لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق



