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فن

عصام السقا لجمهور فرصة تانية: تفتكروا كنت بقول لشيرين إيه

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:50 م
كواليس مسلسل فرصه
كواليس مسلسل فرصه ثانيه
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محمد بدران
نشر الفنان عصام السقا صوره له مع سارة السامي وعمر الشناوى من مسلسل فرصة تانية من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عصام السقا قائلا: "كواليس تصوير #فرصة_تانية
تفتكرو كنت بقول لشيرين ايه 🙉🙉😂 ".

ويشارك عصام السقا فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

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