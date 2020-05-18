فرصة تانية الحلقة 25.. ملك تدبر خطة للعودة إلى زياد

شهدت أحداث مسلسل فرصة تانية
الحلقة 25 تدبير خطة تجعل زياد يسامح ملك، ويوافق على إعطائها فرصة ثانية.
وبدأ كمال يتحدث مع زياد عن علاقته بملك، وأخبره أنها ستسافر الى شرم الشيخ لتبدأ حياة جديدة، ومن ناحية أخرى أقنعت شيرين ملك بالذهاب لزياد بشرم الشيخ للحديث معه مرة أخرى وإنقاذ علاقتهما من الفشل، الأمر الذي جعل زياد وملك يقرران الذهاب إلى شرم الشيخ.
يذكر أن ياسمين صبري
، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب
، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا
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قصة مسلسل فرصة تانية
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
فريق عمل مسلسل فرصة تانية
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.