فرصة تانية الحلقة 25.. ملك تدبر خطة للعودة إلى زياد

وبدأ كمال يتحدث مع زياد عن علاقته بملك، وأخبره أنها ستسافر الى شرم الشيخ لتبدأ حياة جديدة، ومن ناحية أخرى أقنعت شيرين ملك بالذهاب لزياد بشرم الشيخ للحديث معه مرة أخرى وإنقاذ علاقتهما من الفشل، الأمر الذي جعل زياد وملك يقرران الذهاب إلى شرم الشيخ.



