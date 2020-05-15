اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

وتابع "السقا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" المُذاع عبر فضائية "اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، أن عصام السقا هو من اختار أن يلقب نفسه بنفس اللقب، بينما اسمه الحقيقي عصام عيسى.

وأشار "السقا" إلى أن عقلية عصام السقا كبيرة منذ صغر سنه، متابعًا: "أنا بحمد ربنا إن الولد دا وقع تحت إيدي وهو صغير".









وأكد "السقا" أن عصام ممثل مجتهد ودءوب جدًا، ولكنه لن يبني حكمه الكامل عليه حاليًا، ولكن سوف يكون رأيه بعد أكثر من عامين أو ثلاثة لتظهر موهبته الحقيقية.



