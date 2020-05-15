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فن

اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:32 م
عصام السقا
عصام السقا
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا، بعد ظهور الفنان عصام السقا، في أحداث مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، إذ يجسد ضمن أحداث المسلسل، دور الشهيد الهرم. 


وقدم عصام السقا، الدور بشكل لافت، عبر عن قوة أدواته الفنية والتمثيلية، التي شكل بها شخصية البطل الحقيقي بشكل لفت به أنظار متابعي السوشيال ميديا، وجعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي. 

وعلى الرغم من أن «السقا» لقب معروف يحمله نجم كبير ألا وهو الفنان أحمد السقا، إلا أن اسم عصام الحقيقي ليس به هذا اللقب، ونتناول فيما يلي، تفاصيل حوله، واسمه الحقيقي، وعلاقته بـ السقا الكبير. 


إشادة محمد هنيدي 

أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه بموهبة الممثل الشاب عصام السقا الذي يشارك في عدد من الأدوار ببعض المسلسلات الرمضانية منها مسلسل "الاختيار" و"الفتوة" و"فرصة تانية". 

ونشر محمد هنيدي صورة للممثل عصام السقا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا "الممثل عصام السقا نجم الفتوة والاختيار ليك مستقبل كبير يا حبيبي". 

قرابته بـ أحمد السقا 

في يونيو 2019، قال الفنان أحمد السقا، إنه فخور بسبب حمل الفنان عصام السقا اسمه، بالرغم من أنه ليس أخاه، قائلًا: "أنا شهادتي فيه مجروحة".

وتابع "السقا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" المُذاع عبر فضائية "اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، أن عصام السقا هو من اختار أن يلقب نفسه بنفس اللقب، بينما اسمه الحقيقي عصام عيسى.

وأشار "السقا" إلى أن عقلية عصام السقا كبيرة منذ صغر سنه، متابعًا: "أنا بحمد ربنا إن الولد دا وقع تحت إيدي وهو صغير".


وأكد "السقا" أن عصام ممثل مجتهد ودءوب جدًا، ولكنه لن يبني حكمه الكامل عليه حاليًا، ولكن سوف يكون رأيه بعد أكثر من عامين أو ثلاثة لتظهر موهبته الحقيقية.


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