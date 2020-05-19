ستيفاني صليبا تستثمر ذكاءها وتفوز على السقا.. فيديو

فازت الفنانة ستيفاني صليبا علي الفنان أحمد السقا في منافسة لعبة الكرة والجردل بوضعها الكرة في الجردل في وقت قصير بعد محاولات عديدة كانت فاشلة.





وفشل الفنان أحمد السقا فى وضع الكرة داخل الجردل بعد محاولتين كادت محاولة منهما أن تنجح ولكن خرجت الكرة خارج الجردل.





يشهد برنامج السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية.





بالإضافة إلي وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





ويُعرض برنامج اغلب السقا على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.