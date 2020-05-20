منصة صحية.. السعودية تطلق موقعًا خاصًا عن فيروس كورونا





أطلقت وزارة الصحة السعودية موقعا صحيا جديدا، بهدف تقديم معلومات عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





الموقع يعتبر المنصة الصحية لجميع المعلومات الرسمية عن فيروس كورونا بالمملكة، ومرجعا لسبل الوقاية والحماية من الفيروس.





ويرصد الموقع حالات التعافي والإصابات والوفيات بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خطا ساخنا للاتصال عليه حال الاستفسار أو التعرض للإصابة بكورونا.





وينقسم الموقع إلى 4 تبويبات، الأولى تحت اسم " تعرف على كوورنا"، والثانية " تطبيقات لصحتك" والثالث " الأسئلة الشائعة"، فيما كان التبويب الرابع عن طرق التواصل بالوزارة.





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ويقدم الموقع شرحا تعريفيا لفيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وطرق حماية النفس من العدوى، وكذلك اختبار إلكتروني من خلال تطبيق صحتي.



