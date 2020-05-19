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رياضة

بعد حلقته مع رامز.. هاشتاج سيد عبد الحفيظ يتصدر تويتر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج  سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ وذلك بعدما حل اليوم سيد عبد الحفيظ، ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.

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وجاءت تغريدات المغردين كالتالى "من قال إن الكابتن سيد عبد الحفيظ قائد كتيبة عسكرية برتبة فريق أول ,وإنه رجل لا تفارق التكشيرة وجهه,وبالتالي لا يصح أن يظهر في برنامج "مقالب" خفيف . سيد شخصية طبيعية تماما جاد وقت الجدية مبتسم ضاحك وقت الضحك والهزار .خغيف الدم .. سريع البديهة ..أهلوي حتى النخاع!!!".

وقال آخرون: "حلقه كابتن سيد مع رامز طبيعيه وعاديه جدا ومفيهاش حاجه مخله بالادب ولا بالشرف والراجل عنده هيبه ووقار يتحسد عليهم #سيد_عبد_الحفيظ ⁦.حلقه سيد عبد الحفيظ جميله  ،دمه خفيف كده ،عموما كل حلقات الاهلاويه جميله".


برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال


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