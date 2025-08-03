سون يُودع توتنهام بحزن في كوريا الجنوبية

خاض سون هيونج مين، قائد توتنهام هوتسبير، ما يُتوقع أن تكون مباراته الأخيرة مع النادي أمام 64,773 مشجعًا في ملعب كأس العالم بسيول يوم الأحد، وخرج زميله جيمس ماديسون محمولًا على عجل بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد سون، البالغ من العمر 33 عامًا، والمرتبط بعقد حتى عام 2026، لمغادرة توتنهام بعد عقد من الزمان.

وقاد سون توتنهام إلى لقبه الأول منذ 17 عامًا بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو.

انتهت المباراة الودية التي أقيمت يوم الأحد ضد نيوكاسل يونايتد بالتعادل 1-1، حيث سجل برينان جونسون، مهاجم توتنهام، هدفًا في الدقيقة الرابعة، وعادل هارفي بارنز، جناح نيوكاسل، النتيجة في الدقيقة 38.

واستُبدل سون في الدقيقة 65 باللاعب الجديد محمد قدوس. استقبل سون حارسًا شرفيًا من لاعبي توتنهام ونيوكاسل، وسط تصفيق حار من الجماهير، بينما ودعه بدموع.

ومن المتوقع أن يبقى في كوريا الجنوبية بينما يسافر باقي لاعبي توتنهام إلى لندن.

قال سون: "في البداية، لم أعتقد أنني سأبكي. لكن من الواضح أنه ليس من السهل مغادرة فريق قضيت معه كل هذا الوقت".

وأضاف: "الاستماع إلى كل هؤلاء اللاعبين أثر بي بشدة. لقد كان يومًا لا يُنسى بفضل جميع المشجعين وزملائي في الفريق والمنافسين. أشعر بسعادة غامرة لدرجة أنني لا أعتقد أنني سأتمكن من النوم الليلة".

واختتم: “مسيرتي لم تنتهِ بعد، وأريد أن أواصل إسعاد الجماهير، أعلم أن لديّ المزيد من الأهداف التي أرغب في تحقيقها كلاعب كرة قدم”.

انضم سون إلى نادي شمال لندن قادمًا من باير ليفركوزن عام ٢٠١٥، ورغم أنه لم يُفصح عن وجهته التالية، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية ربطته بالانتقال إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.