في ليلة رحيل سون.. توتنهام يتعادل مع نيوكاسل وديا

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار لقاء ودي، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء هدف توتنهام عن طريق برينان جونسون في الدقيقة 4، فيما جاء هدف نيوكاسل عن طريق هارفي بارنز في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة مشاركة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، كقائد للفريق، بعد إعلان رحيله رسميا.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي

الدفاع: بيدرو بورو، دانسو، كريستيان روميرو، بن ديفيز

الوسط: رودريغو بنتانكور، جراي، بابي سار

الهجوم: بريان جونسون، تيل، هيونغ-مين سون