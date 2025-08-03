قائد ميلان السابق يخضع لجراحة في الرئة

أكد نادي ميلان الإيطالي، يوم الأحد، أن مدافعه السابق فرانكو باريزي يتعافى بشكل جيد بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة عقدة رئوية.

خضع نائب الرئيس الفخري والقائد السابق لميلان لفحص طبي روتيني كشف عن المشكلة، وسيخضع لعلاج تعافي من الأورام باستخدام العلاج المناعي.

وقال باريزي في بيان: "أعزائي المشجعين، أود فقط أن أخبركم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة كامل قواي".

يُعتبر باريزي، البالغ من العمر 65 عامًا، رمزًا في سان سيرو، حيث أمضى مسيرته الكروية الممتدة لعشرين عامًا مع النادي، وقاد الفريق لمدة 15 موسمًا قبل اعتزاله عام 1997.

كان جزءًا من تشكيلة إيطاليا التي فازت بكأس العالم 1982، وقاد الفريق إلى نهائي 1994، الذي انتهى بخسارة بفارق ضئيل بركلات الترجيح أمام البرازيل.