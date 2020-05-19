تركيا تسجل تراجعا في حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء الحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "تي آر تي" التركية، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن تركيا سجلت 28 وفاة فقط بفيروس كورونا في مواصلة لتراجع أعداد الوفيات، حيث سجلت أمس 31 وفاة فقط.





وبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا إلى 4199.





كما زعم قوجة إن عدد الإصابات كذلك يواصل انخفاضه، بتسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وكانت تركيا سجلت أمس 1158 إصابة.





ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 151.895.





وأضاف أن عدد المتعافين بفيروس كورونا إلى 112.895، بعد تسجيل 1318 حالة تعافي جديدة.



