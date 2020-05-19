وائل جمعة يدافع بقوة عن سيد عبد الحفيظ بعد حلقة رامز مجنون رسمي









وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "أول مرة أتفرج على برنامج رامز وشفت حلقة ك سيد عبد الحفيظ للأمانة مش شايف فيها إهانة، سيد طلع كبني أدم طبيعي حقه أنه يمارس حياته الطبيعية، بس واضح أن سيد مزعل ناس كتير شايلين منه حتى ردوده فيها احترام لكل الناس".









وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.









يتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



