صمود وثبات انفعالي.. أبرز لقطات سيد عبد الحفيظ مع رامز مجنون رسمي .. شجاعة في مواجهة الثعبان والكابوريا.. فيديو





تفاجئ سيد عبد الحفيظ يتواجد رامز جلال في البرنامج، وتغير كل شي ليتحول الي برنامج آخر غير المتفق عليه، وتتواصل ضايقات الضيف من خلال كرسي العذاب والثعبان والكابوريا.





ودخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، في نوبة ضحك هستيري بمجرد رؤية الفنان رامز جلال، قبل أن يعرف انه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





وقال سيد عبد الحفيظ إن هناك أشخاص كثرين وعلى رأسهم صالح جمعة بسبب الخصومات، وأنا هجيبلك صالح جمعة لحد هنا، وكهرباء لم يتجمد ولكن خصم له.





رغم محاولات عدم إذاعة الحلقة.. سيد عبد الحفيظ ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو





سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة أكثر لاعب هيفرح بـ المقلب.. فيديو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أكثر لاعب سيفرح في مقلب رامز جلال به هو صالح جمعة، وذلك بعد وقوعه ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي".





ضحك هستيري .. رد فعل مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد رؤية رامز جلال لأول مرة.. فيديو

دخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في نوبة ضحك هستيري بمجرد رؤية الفنان رامز جلال، قبل أن يعرف أنه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، الذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





كهربا وصالح جمعة .. رامز جلال يجبر سيد عبد الحفيظ على اعترافات تذاع لأول مرة.. فيديو





أدلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، باعترافات لأول مرة، خلال وقوعه ضحية مقلب الفنان رامز جلال، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





صمود وبسالة سيد عبد الحفيظ في مواجهة ثعبان وكابوريا رامز جلال

سيطرت الابتسامة على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، خلال أحداث مقلب الفنان رامز جلال، مقلب رامز مجنون رسمي، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





يا فرحة صالح جمعة ويا شماتة كهربا.. رامز جلال يتوعد سيد عبد الحفيظ في مجنون رسمي.. شاهد

دخل رامز جلال في وصلة من السخرية على ضيفه سيد عبد الحفيظ أثناء وقوعه ضحية في برنامج «رامز مجنون رسمي».





سيد عبد الحفيظ يسقط رامز جلال في المياه بعد نهاية مقلب مجنون رسمي ..فيديو

قام سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإسقاط رامز جلال في المياه داخل الفخ المُعد لإسقاط الضيف في برنامج "رامز مجنون رسمي".





سيد عبد الحفيظ: جمهور الأهلي ليس له بديل.. ولا أتعمد إثارة الزملكاوية ..فيديو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جمهور الأهلي ليس له بديل لديه، موضحا أن الزواج كيمياء بين الزوج والزوجة.





يا لهوي.. سيد عبد الحفيظ يتوسل الى رامز جلال بهذه الطريقة.. فيديو