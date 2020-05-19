ضحك هستيري .. رد فعل مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد رؤية رامز جلال لأول مرة.. فيديو

دخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في نوبة ضحك هستيري بمجرد رؤية الفنان رامز جلال، قبل أن يعرف أنه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، الذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





وخلال المقلب، قام رامز جلال برش مادة بالون الأرزق على شعر سيد عبد الحفيظ، وواصل الأخير الضحك الهستيري.

ويتم استدراج الضيف وإيهامه بالمشاركة في برنامج يدعى " كرسي الحقيقة"، من تقديم أروى.

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وينخدع الضيف فور رؤية رامز جلال ويعلم أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف جيدا في كرسي مرتبط بـ رافعة تقوم بتحريك الضيف يمينا ويسارا وترش عليه المياه.

و يستمر رامز جلال في رعب ضحايا بإظهار الكابوريا والثعابين في وجه ضيوفه .