إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

علق الإعلامي هاني حتحوت على وقوع سيد عبد الحفيظ مديرة الكرة في النادي الأهلي ضحية مقلب رامز جلال في "رامز مجنون رسمي" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وغرد هاني حتحوت من قائلا: "حلوة يا رامز.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.