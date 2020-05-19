إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»





وغرد هاني حتحوت من قائلا: "حلوة يا رامز.













وحل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.



ويشهد برنامج " رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.





يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل .





علق الإعلامي هاني حتحوت على وقوع سيد عبد الحفيظ مديرة الكرة في النادي الأهلي ضحية مقلب رامز جلال في "رامز مجنون رسمي" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.