رغم محاولات عدم إذاعة الحلقة.. سيد عبد الحفيظ ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو

وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضحية الليلة لمقلب رامز جلال في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج " رامز مجنون رسمي " المذاع على قناة " إم بي سي مصر" رغم محاولات عدة لعدم إذاعة الحلقة.





ويتم استدراج الضيف وإيهامه بالمشاركة في برنامج يدعى " كرسي الحقيقة"، من تقديم أروى.









وينخدع الضيف فور رؤية رامز جلال ويعلم أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال.





ويتم ربط الضيف جيدا في كرسي مرتبط بـ رافعة تقوم بتحريك الضيف يمينا ويسارا وترش عليه المياه.



