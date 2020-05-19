AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم محاولات عدم إذاعة الحلقة.. سيد عبد الحفيظ ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:08 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضحية الليلة لمقلب رامز جلال في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج " رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" رغم محاولات عدة لعدم إذاعة الحلقة.

ويتم استدراج الضيف  وإيهامه بالمشاركة في برنامج يدعى " كرسي الحقيقة"، من تقديم أروى.


وينخدع الضيف فور رؤية رامز جلال ويعلم أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف جيدا في كرسي مرتبط  بـ رافعة تقوم بتحريك الضيف يمينا ويسارا  وترش عليه المياه.

كما يستمر رامز جلال في رعب ضحايا بإظهار الكابوريا والثعابين في وجه ضيوفه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراخ ورعب.. علي معلول يقع في فخ رامز جلال.. ويكشف قوة انتمائه للأهلي

السعودي حسن عسيري الضحية الـ 5 لـ رامز مجنون رسمي

حمدي الميرغني عن مواطنى السويس: ملوك الكابوريا

بعد رؤية الكابوريا والثعبان.. بدرية طلبة: هتموتني يا رامز.. فيديو

بدرية طلبة تسقط في فخ رامز جلال وتنهي الحلقة بـ زغرودة.. شاهد

نجم الأهلى يسقط رامز جلال فى حمام السباحة..شاهد

ترشيحاتنا

في اجتماع خاص بليبيا .. السيسي: مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

أفضل أعمال ليلة القدر 27 رمضان

باستخدام أشعة الليزر .. الإمارات تطور جهازا جديدا سريعا لاكتشاف فيروس كورونا

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك