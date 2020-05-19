يا لهوي.. سيد عبد الحفيظ يتوسل الى رامز جلال بهذه الطريقة.. فيديو

تعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمضايقات وممارسات استفزازية من رامز جلال بعد ان تم إيهامه بانه سيقدم برنامج مع الإعلامية أروى.
تفاجئ سيد عبد الحفيظ يتواجد رامز جلال في البرنامج، وتغير كل شي ليتحول الي برنامج آخر غير المتفق عليه، ليكشف عنه رامر جلال ويستمر في مضايقات الضيف من خلال كرسي العذاب والثعبان والكابوريا.
وقال سيد عبد الحفيظ إن هناك أشخاص كثرين وعلى رأسهم صالح جمعة بسبب الخصومات، وأنا هجيبلك صالح جمعة لحد هنا، وكهرباء لم يتجمد ولكن خصم له.
ودخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، في نوبة ضحك هستيري بمجرد رؤية الفنان رامز جلال، قبل أن يعرف انه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.