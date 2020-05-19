يا لهوي.. سيد عبد الحفيظ يتوسل الى رامز جلال بهذه الطريقة.. فيديو

وممارسات استفزازية من رامز جلال بعد ان تم إيهامه بانه سيقدم برنامج مع الإعلامية أروى.

ودخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، في نوبة ضحك هستيري بمجرد رؤية الفنان رامز جلال، قبل أن يعرف انه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.



