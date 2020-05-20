فيديوجراف.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا عند استخدام المصعد

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فيديوجراف.. أغرب الأفكار والوصفات لمكافحة فيروس كورونا



يعتبر استخدام المصعد الكهربائي من أحد الأماكن الخصبة لانتقال الفيروس نظرا لضيق مساحته وصعود أكثر من 4 أو 5 أشخاص مع بعضهم مما يزيد من فرص الإصابة بالفيروس.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها أثناء استخدام المصعد الكهربائي.

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يحاول الجميع اتباع أقصى درجات الوقاية للحماية من انتقال العدوى اليهم ولكن هناك بعض الأماكن التي يتغافل البعض عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحذر والحيطة ومن ثم تؤدي إلى انتقال الفيروس الوبائي إليهم.