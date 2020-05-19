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أحمد موسى تعليقا على ارتفاع إصابات كورونا: الأعداد هتزيد أكتر من كدا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عادل نصار

علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، قائلًا "إحنا السبب، وربنا كرمنا".


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء اليوم، الثلاثاء، أن "قول لنفسك هل أنا منضبط ونزلت بالكمامة، وابتعدت عن الزحام، وإحنا التزمنا أسبوع أو اتنين تقريبا وبعد كده بقى هيصه".


وتابع أحمد موسى، أنه "بقولك الحالات دي هتزيد أكتر من كدا، وهذا الكلام حقائق على الأرض".


وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 659 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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