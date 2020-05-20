ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة قبل بيعها في القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة لحيازته (3,050 طن "دواجن – فيلية دواجن ") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







