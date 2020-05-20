صحفي صيني: أمريكا وجهت اتهامات كثيرة بخصوص كورونا بدون دليل

قال نادر روانج الكاتب الصحفى من الصين، إن أمريكا وجهت اتهامات كثيرة للصين بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن السلطات الصينية ترفض هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن المتخصصين فى مجال الصحة أكدوا أن فيروس كورونا لم يأت من المختبرات والمعامل.

وأوضح أن العلماء قالت إن الفيروس جاء من الطبيعة، وأن الاتهامات الموجهة من أمريكا بدون معلومات ومستندات.

ولفت إلى أن فيروس كورونا فيروس جديد، وأن الصين لم تعلم خطورة هذا الفيروس فى البداية، ولكن بعد ذلك استجابت الحكومة الصينية وقامت بإغلاق مدينة وهان التى ظهر الفيروس فيها.

وأشار إلى أن الجميع يسعى للوصول للقاح لفيروس كورونا، والصين تتعاون مع الدول لمكافحة الدواء.

وتابع أن هناك تعاوناً بين الصين و اليابان و كوريا الجنوبية للوصول للقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسرع فى الوصول لـ علاج لكورونا.

وأكد أن الصين لا تخشي من التحقيقات التى ستقوم بها منظمة الصحة العالمية لمعرفة مصدر كورونا، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل حاليا على الوصول لـ لقاح لكورونا.