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محافظات

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 43 بمستشفى عزل بني سويف الجامعي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلن الفريق الطبي بمستشفى العزل في المدينة الجامعية ببني سويف، تعافي وخروج 4 حالات جديدة من المستشفى، بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم، من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد المتعافين به إلى 43 حالة.

كما أعلن المستشفى عن سلبية عينات الدفعة الأولى من الفريق الطبي.

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من جهته، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل، على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.
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