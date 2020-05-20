تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور

تعرف العلامة التجارية مرسيدس منذ انشائها بالفخامة والتميز ، ولكن على ما نظن ان الشركة الالمانية العملاقة ارادت ان تدخل عالم سباقات التحمل بنفس القوة من خلال موديل بنز CLK GTR ، حيث ان هذا الموديل من الطرازات المصممة لإرضاء صانعي قواعد بطولة الاتحاد الدولي للسياراتGT .

خلال أواخر التسعينيات ، كانت مرسيدس-بنز تبحث عن وسيلة لإثبات قيمتها ضد منافسين مثل بورشه وفيراري ، وولدت CLK GTR في قسم AMG لمواجهة بورش GT1 وماكلارين F1 GTR .

ومن المثير للاهتمام أن هذه السيارة من مرسيدس اكتملت بعد 128 يومًا فقط من الرسومات الأولية بفضل AMG التي قامت سرا بشراء سيارة ماكلارين F1 GTR لاختبار المكونات قبل بناء مرسيدس .





واحتاجت مرسيدس-بنز إلى إنشاء ما لا يقل عن 25 من CLK GTRs القانونية على الطرق ، لان الاتحاد الدولي للسيارات لديه قواعد لكي تكون السيارة مؤهله لفئة GT1

و ظهرت سيارة CLK GTR لأول مرة كنموذج أولي في عام 1997 ، مع الحفاظ على هيكلها من ألياف الكربون ومظهرها المتطرف. ومقصورتها كانت متقنة تقدم تكييف الهواء كواحدة من الكماليات القليلة. كانت قيمتها 1.547.620 دولارًا عند شرائها جديدة.

وتم تخفيف الديناميكا الهوائية على CLK GTR لنسخة الطرق العامة ، كان محركها أقوى من نسخة السباق. بمحرك V12 سعة 6.9 ليتر وسطي يولد قوة 604 حصان دون الحاجة إلى مقيّد للهواء ، وقد سجلت تسارع من الصفر إلى 60 ميل في الساعة في أقل من 3.8 ثانية. وكانت السرعة القصوى التي لا تصدق هي 214 ميل بالساعة.

قامت AMG بإنتاج 20 نسخة لطراز الكوبيه ، لكنهم قد لا حظوا بالفعل أن هذا العدد أقل من 25 وهو العدد الذي من المفترض انتاجه. وتم إنشاء نسخة رودستر مع إجراء العديد من التعديلات بما في ذلك إزالة السقف ، وتعزيز الهيكل الإضافي ، وملف ديناميكي هوائي جديد تمامًا لجزء خلفي من السيارة ، وإدراج جناح خلفي كبير مشابه لجناح سيارة CLK LM الجديدة.

وتم انتاج ستة سيارات CLK GTR رودستر الأولى باللون الأسود ، والثانية مميزه من الفضة الداكنة. وتم الانتهاء من السيارات الأربع المتبقية في اللون الفضي .

اليوم تمثل هذه السيارات حقبة ماضية من سيارات السباق GT1 وتحقق مبالغ طائلة في المزاد. باعت شركة RM Sotheby سيارة CLK GTR "العادية" مقابل 4515000 دولار في مزاد مونتيري في عام 2018 .

ونادرًا ما تُطرح موديلات سوبر سبورت للبيع ، وقد باعت شركة RM سيارة واحدة في عام 2012 مقابل 11000000 دولار في نفس المزاد ،واليوم تستحق السيارة أكثر بكثير.