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أخبار البلد

3 رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين في الإمارات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:12 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى مدينتي أبوظبي ودبي بدولة الإمارات العربية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه سوف تغادر رحلتان استثنائيتان إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات تسيرهامصر للطيران، ورحلة إلى مدينة دبي تسيرها ايركايرو، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلتا أبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلة دبي إلى مطار أسيوط.

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ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدول.
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