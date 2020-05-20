3 رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين في الإمارات

يغادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى مدينتي أبوظبي ودبي بدولة الإمارات العربية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه سوف تغادر رحلتان استثنائيتان إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات تسيرها مصر للطيران ، ورحلة إلى مدينة دبي تسيرها ايركايرو، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلتا أبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلة دبي إلى مطار أسيوط.





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ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.



