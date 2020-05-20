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منوعات

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:06 ص
أقدام سويت آرشي
أقدام سويت آرشي
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أماني إبراهيم
فضلت فتاة أمريكية التخلي عن الاهتمام بدراستها لمجال الطب، مقابل جني ثروة طائلة من وراء تصوير قدميها فقط، ونشر الصور عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن الفتاة، التي تدعى سويت آرشي، تعيش في بورتلاند، في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة، والتي تدرس الطب، تحصل على أكثر من 5000 جنيه إسترليني شهريا، مقابل بيع صور لقدميها على الإنترنت، والتي تخصص يوميا من 6 إلى 10 ساعات يوميا لتحافظ على جمالها ورونقها المستمر.

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وأطلقت الفتاة التي تبلغ من العمر 28 عاما على مشروعها اسمها وهو (Sweet Arches)، وتنفق المال التي تجنيه في تمويل دراستها في الطب، قائلة إنها ليست طريقة سهلة لتحقيق ربح سريع.

وتتلقى صفحة "سويت" على مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من 100 رسالة يوميا لطلبات صور غير عادية، مشيرة إلى أن متابعيها على إنستجرام يطلبون منها تصوير قدمها بأوضاع وزوايا مختلفة بعضها يكون للترويج لمنتجات العناية بالقدم.

وتابعت أن متابعيها يفضلون مشاهدتها وهي تسحق الأشياء بقدمها مثل التوت والعنب والكعك، وأوضحت أنها رفضت طلب أحدهم بأن تسحق النمل، قائلة: "هذا مرفوض بالنسبة لي، أنا لا أؤذي كائنا حيا".
أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور
أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور
أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور
أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور
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