3 أعمال لا توزن يوم القيامة لعظمها.. داعية إسلامية تكشف عنها

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، الداعية الإسلامية، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن هناك

ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها، أولاها:

العفو عن الناس، فلم يحدد الأجر عليه، قال - تعالى-: «

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».