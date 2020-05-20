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ديني

3 أعمال لا توزن يوم القيامة لعظمها.. داعية إسلامية تكشف عنها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:00 م
3 أعمال لا توزن
3 أعمال لا توزن يوم القيامة لعظمها .. داعية إسلامية تكشف ..
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يارا زكريا
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن هناك ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها، أولاها: العفو عن الناس، فلم يحدد الأجر عليه، قال - تعالى-: « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

وأضافت «الكحلاوي»، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ثاني أمر لم يحدد الله - تعالى- له الأجر: الصبر، قال -تعالى-: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

وتابعت الداعية الإسلامية أن ثالث أمر لم يحدد الله - تبارك وتعالى- له الأجر لعظمه: الصيام، ورد في الحديث القدسي قوله - سبحانه-: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وأوضحت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أنه ينادي مُنادٍ يوم البعث: "أين الذين أجرهم على الله؟"، فـيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس، معلقة: «جعلني الله وإياكم منهم». 


ولفتت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، في وقت سابق، إلى أن هناك دعاء في السنة النبوية يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، معلقًا: « هل تعلم لمن ستفتح أبواب الجنة الثمانية؟».

وبينت « الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء».

وواصلت الداعية الإسلامية أن هذا حديث صحيح بإسناد مسلم، لافتة: "ولك أن تزيد كما ورد في السنة النبوية الشريفة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

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