AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عبلة الكحلاوي توصي بـ 10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:22 ص
يارا زكريا
أوصت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، من يشعر أن رمضان ضاع منه ولديه فتور في العبادات باغتنام العشر الأواخر من رمضان بـ 10 أعمال.

وقالت «الكحلاوي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» إنها ساعات  قليلة تفصلنا عن أفضل الأيام في شهر رمضان المبارك، لافتًا: هناك أعمال مستحبة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل.

وأوضحت الداعية الإسلامية أن من أفضل ما يبين فضل الايام العشرة الأواخر من شهر الرحمة والمغفرة قول السيدة عائشة -رضي الله عنها -:« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَجتهِد في العشر الأواخر ما لا يَجتهد في غيره».


وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، بأن أول الأعمال المستحبة في العشر الاواخر وهي: استحضار نية قيام العشر الأواخر، ثانيًا: التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وواصلت الدكتور عبلة الكحلاوي: ثالثًا: التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين، رابعًا: الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

وأكملت: خامسًا: الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى، سادسًا: الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم، سابعًا: التهجد في الليل ولو بركعتين.

وأردفت: ثامنًا: الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة، تاسعًا: الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».

واستطردت: عاشرًا: المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، ومن السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

واختتمت الداعية الإسلامية بالدعاء قائلة: « تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم بالعافية والإيمان والأمان».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحاديث نبوية صحيحة عن ليلة القدر وفضلها

موعد ليلة القدر.. كيف استغل الشعراوي سر رقم 7 لمعرفة التوقيت

العشر الأواخر من رمضان.. موعدها وفضلها وكيفية إحيائها

ترشيحاتنا

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري السعودي بعد توقفه بسبب كورونا

استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي

أحمد موسى يطالب بتطبيق حظر شامل في أيام العيد لهذا السبب ..فيديو

اطمنوا مريم في ايد أمينة.. محمد جمعة من مسلسل البرنس

وكيل النواب يطالب بتطبيق حظر تجول شامل لمدة 15 يوماً للسيطرة على فيروس كورونا

معركة لمدة 3 ساعات.. الديهي يكشف القصة الكاملة لانقلاب قطر وتورط القوات التركية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور

طفل مصاب بمتلازمة داون يصبح وجهًا إعلانيًا لأشهر الماركات العالمية.. صور

سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو