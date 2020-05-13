عبلة الكحلاوي توصي بـ 10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان





قليلة تفصلنا عن أفضل الأيام في شهر رمضان المبارك، لافتًا: هناك أعمال مستحبة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل. وقالت « الكحلاوي » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» إنها ساعات





قول السيدة عائشة -رضي الله عنها - :« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَجتهِد في العشر الأواخر ما لا يَجتهد في غيره». وأوضحت الداعية الإسلامية أن من أفضل ما يبين فضل الايام العشرة الأواخر من شهر الرحمة والمغفرة









استحضار نية قيام العشر الأواخر ، ثانيًا: التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، بأن أول الأعمال المستحبة في العشر الاواخر وهي:





الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون. وواصلت الدكتور عبلة الكحلاوي : ثالثًا: التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين، رابعًا:





الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم، سابعًا: التهجد في الليل ولو بركعتين. وأكملت: خامسًا: الإكثار من ذكر الله تعالى و الصلاة على النبي المصطفى ، سادسًا:





وأردفت: ثامنًا: الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة، تاسعًا: الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».





واستطردت: عاشرًا: المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، ومن السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.





واختتمت الداعية الإسلامية بالدعاء قائلة: « تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم بالعافية والإيمان والأمان».



