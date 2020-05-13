عبلة الكحلاوي توصي بـ 10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

أوصت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، من يشعر أن رمضان ضاع منه ولديه فتور في العبادات باغتنام العشر الأواخر من رمضان بـ 10 أعمال.
وقالت «الكحلاوي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» إنها ساعات قليلة تفصلنا عن أفضل الأيام في شهر رمضان المبارك، لافتًا: هناك أعمال مستحبة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل.
وأوضحت الداعية الإسلامية أن من أفضل ما يبين فضل الايام العشرة الأواخر من شهر الرحمة والمغفرة قول السيدة عائشة -رضي الله عنها -:« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَجتهِد في العشر الأواخر ما لا يَجتهد في غيره».
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وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، بأن أول الأعمال المستحبة في العشر الاواخر وهي: استحضار نية قيام العشر الأواخر، ثانيًا: التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وواصلت الدكتور عبلة الكحلاوي: ثالثًا: التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين، رابعًا: الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.
وأكملت: خامسًا: الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى، سادسًا: الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم، سابعًا: التهجد في الليل ولو بركعتين.
وأردفت: ثامنًا: الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة، تاسعًا: الإكثار من قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».
واستطردت: عاشرًا: المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، ومن السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.
واختتمت الداعية الإسلامية بالدعاء قائلة: « تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم بالعافية والإيمان والأمان».