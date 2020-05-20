ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ٢٠-٥-٢٠٢٠

يقدم موقع صدى البلد، لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها

التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ٢٠ مايو 2020.



