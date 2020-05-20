رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بجهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا.. صور

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم مثلما اهتمت بالمواطنين داخل مصر ، وأرسلت الطائرات لإعادتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج.





وأضاف، دسوقي، أن الرئيس السيسي يؤكد أن المواطن له الأولوية لدى الدولة ، وهو ما جعل المصريين في مختلف دول العلم يفخرون بمصريتهم وقيادتهم السياسية، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية على جهودها في معالجة واحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد





وأكد دسوقي أن الجامعة تشارك ضمن جهود الدولة لاستقبال أبناء الشعب المصري الأعزاء العالقين بالخارج وتأكيدًا لأداء دورها الخدمي والمجتمعي والصحي وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة كورونا.





وأشار إلى أن إمكانيات الجامعة ومستشفياتها تحت مظلة المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجهود المبذولة.





وأشاد رئيس الجامعة بما اتخذه مجلس الوزراء وجهود الدولة ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وجهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته واتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الآثار المترتبة.





وأكد رئيس الجامعة ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة وتكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة خلال هذه الفترة الاستثنائية.





وكانت جامعة كفر الشيخ، قد استقبلت الفوج الثاني من المواطنين العالقين بالخارج؛ لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لمدة 14 يومًا.



