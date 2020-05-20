مفاجأة.. الأطفال أقل عرضة للإصابة ونقل عدوى كورونا.. تفاصيل

في مفاجأة جديدة من مستجدات فيروس كورونا التاجي، أكد العلماء في لندن إن الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة وانتشار الفيروس التاجي من البالغين.









وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فقد توصل خبراء من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن الأطفال بشكل عام أقل تأثرًا بالفيروس من البالغين.









وتشير البيانات بالفعل إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أقل احتمالًا للإصابة بفيروس كورونا، وأقل عرضة للوفاة بسبب الفيروس ، لكنهم قد لا يصابون بالعدوى على الإطلاق بنفس الطريقة التي ينتقل بها للبالغين.





وأوضح الخبراء أن الأطفال والأشخاص تحت سن ال20 تختلف حالتهم الصحية عن كبار السن، ولا يعانون نسبة كبيرة منهم من تلف الرئة المرتبط بالعمر أو اعتلال الصحة ، وليس لديهم نسبة كبيرة من الأمراض المزمنة التي تزيد من خطر حدوث مضاعفات ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.







