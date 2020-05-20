ماجد المصرى يوجه نصائح هامة لكريم العمرى على الهواء.. شاهد

قال الفنان ماجد المصرى إن الفنان كريم العمرى له خطوات ثابتة جدًا فى الأعمال الفنية، ومما لا شك فيه أن دور النقيب هشام بمسلسل "الاختيار" وضعه فى مكانة مختلفة.





وأضاف الفنان ماجد المصرى ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن "الجميع يتمنى فرصة درامية مثل مسلسل "الاختيار"، وبمجرد عرض العمل علينا جميعا لا يوجد مكان للرفض فهو عمل نتشرف به ويسجل فى تاريخ كل فنان مصر".





وأشار إلى أن "مسلسل الاختيار عمل محترم ومشرف ويضاف لنا مدى الحياة"، لافتا إلى أن ترشيحه تم من قبل مخرج العمل بيتر ميمى وبطل العمل أمير كرارة.





وتابع: "كريم العمرى شكله حلو وتمثيله رائع"، ووجه رسالة له قائلا: "قمت بأداء ممتاز فى الاختيار يا ريت تحافظ عليه وحافظ على اختياراتك ".





وأكد أن "قائد العمل بيتر ميمى يخرج منا كل ما يحتاجه الدور حتى يصل للجمهور بشكل مشرف ومحترم ومحترف".