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أخبار البلد

شعراوي: استرداد 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أملاك الدولة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:05 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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ايمان البكش
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء . 

وأعلن اللواء محمود شعراوي عن نجاح الدولة خلال الفترة من ١٨ مارس الماضي وحتى ١٩ مايو الجاري، في القيام ب٦٦٩٤  إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٥٢١٠ حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالي ٥ ملايين متر مربع ، كما تم إزالة ١٤٨٤ حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى ١٦ ألف فدان ، كما تم إزالة ٦٥٢٥ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٨٧٣  ألف متر مربع ، كما تم إزالة ١٢٩٧٤ حالة إزالة لتعديات بالبناء على ٣٥٨٧ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين .

وأشاد شعراوي بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف. 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات  في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية . 

 وطالب شعراوي القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات خاصة خلال أيام الأجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإزالتها علي الفور .
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