غير مسموح بالتهاون.. نائب يطالب بتطبيق غرامات مخالفة إجراءات كورونا بحزم

طالب النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بالمزيد من الحزم والحسم في تطبيق القانون وإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ، خاصة في ظل ازدياد أعداد المصابين بشكل كبير وصل إلى أضعاف الخطر، الأمر الذي يستوجب عدم التهاون مع أي مواطن لا يلتزم ويعرض حياته وغيره للخطر.





وقال الكمار، في تصريحات له، إن فيروس كورونا لا يصيب المهمل والمقصر في حق نفسه فقط، وإنما يضر بكل من خالطهم أو ركب معهم مواصلات أو التقى بهم في أماكن عامة، وبالتالي فإن التهاون غير مسموح به.





وطالب بتطبيق الغرامات بصرامة على مخالفي ارتداء الكمامات الطبية ، لأننا دخلنا في مرحلة غير مسموح فيها بالتهاون، مشيرا إلى أن الحظر لا يطبق تقريبا في القرى والنجوع، وبالتالي فهناك أرض خصبة لانتشار الفيروس.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توفير كمامات بـ 5 جنيهات ويمكن استخدامها لمدة شهر، يحتم علينا تطبيق الغرامة المقررة على المخالف لأنه لم يعد لديه سبب لعدم ارتدائها، وبالتالي يجب أن يطبق عليه القانون.





وأضاف الكمار أنه يجب التأكد من توافر هذه الكمامات بالكميات المطلوبة قبل بدء تطبيق الغرامة، حتى يأخذ المواطن حقه وفرصته الكاملة.