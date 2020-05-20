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شعبة المستلزمات الطبية توضح طرق توفير الكمامات خلال فترة التعايش مع كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:22 ص
الكمامات
الكمامات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أسامة كشرى عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ، إن الدولة أصدرت قرارا منذ شهر ونصف الشهر بمنع تصدير الكمامات لاى دولة .

واضاف اسامة كشرى خلال لقائه في برنامج لقمة عيش المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن هناك 80% من الكمامات تم تصديرها الي الخارج قبل وضع هذه الإجراءات .

واوضح أسامة كشرى ، أن بعد العيد بأسبوعين سيتم توفير الكمامات بكميات كبيرة لأن الشعب يحتاج إلى كمية كبيرة منها ولكن اذا قمنا بإتباع الخطوات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا لن نحتاج الى هذه الكميات الكبيرة .

وتابع أسامة كشرى : أن الكمامات ستكون متوافرة منذ بداية فترة "التعايش مع كورونا " خصوصا أن الشعب المصرى يستخدم 30 مليون كمامة يوميا .

واكمل تصريحاته: أن ماكينات تصنيع الكمامات متوافرة وبكثرة في مصر وخامات التصنيع سيتم توفيرها من خلال شركات كبيرة .
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