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الشعبة الطبية بغرفة القاهرة تكشف حقيقة نقص بعض المستلزمات بالمستشفيات.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:53 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرف تجارة القاهرة، أن جميع المستشفيات بكل محافظات الجمهورية بها كافة المستلزمات الطبية والاحتياجات والمستلزمات الطبية  سواء الكمامات او المطهرات او الجوانتيات.

وأضاف «محمد إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم» أن مجرد بدأ الإعلان عن إنتشار الفيروس وزارة الصحة تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمصنعين والاتفاق على توفير كمامات بسعر الكمامة 40 قرشا.

وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرف تجارة القاهرة،أن السبب الرئيسي في أزمة نقص المستلزمات الطبية في الأسواق هو الإعلام بسبب التركيز على الوقاية التي لا تتجاوز 30%، موضحا أن الأهم في مواجهة فيروس كورونا هو تقوية المناعة وتحصين الأنف والفم والعين.

وناشد «محمد إسماعيل» الإعلام بتوعية المواطنين بعيدة عن المستلزمات الطبية المتمثلة في الكمامة، مشيرا إلى أن 80% من منتجي المطهرات هم من شركات قطاع الأعمال ليس لها علاقة بالمستلزمات الطبية التابعة للدولة، وارتفع سعر الكحول من 60 جنيها الي 200 جنيه.

وشدد على أن هناك اتفاقية بين الشعبة ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه خلال شهر واحد ستباع الكمامة للمواطنين بأسعار منخفضة، وهيئة الدواء هي ستكون المسؤولة على هذا الموضوع من خلال خطة للقطاع بمواصفات قياسية تتبع هيئة الدواء.
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