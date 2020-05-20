روسيا تطور 47 لقاحا ضد كورونا وتسجل 4 أدوية وتختبر 5 علاجات أخرى

وقالت جوليكوفا لمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، اليوم، "يجري حاليا تطوير ما يصل إلى 47 لقاحا في البلاد على 14 منصة، ونأمل بشدة أن يوفر بعضها نتائج ملموسة"

ووصلت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 324000، وتم اكتشاف أكثر من 4.87 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 1.67 مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند، التي تتعقب وتجميع البيانات من الوطنية والمحلية.





وذكرت وزارة الصحة في البرازيل ، أن عدد الوفيات من مرض فيروس كوفيد 19 المستجد (COVID-19) في البرازيل ارتفع بنحو 1179 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 17971.





وأضافت الوزارة إنه تم تسجيل 17408 حالة اصابة جديدة خلال اليوم الماضي ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 271628 حالة.





وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لعدد الوفيات من فيروس كورونا في 12 مايو، عندما توفي 881 شخصا.





وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في حظر سفر الأشخاص القادمين من البرازيل.