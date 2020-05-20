أعلى ارتفاع في تسعة أيام.. كورونا يهاجم كوريا الجنوبية مجددا مع عودة الدراسة

كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة ارتفع بنسبة 32%، وهي أعلى زيادة يومية في تسعة أيام، إلى 11110، مع عودة الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى المدارس للمرة الأولى هذا العام. كشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة في، اليوم الأربعاء، عن أن عدد حالات الإصابة بـفي الدولة ارتفع بنسبة 32%، وهي أعلى زيادة يومية في تسعة أيام، إلى 11110، مع عودة الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى المدارس للمرة الأولى هذا العام.





وبحسب المركز الكوري الجنوبي، فإن 24 حالة جديدة مرتبطة بالنقل الداخلي، في حين أن ثماني حالات إصابة جاءوا من الخارج.









وسجلت سيول ومنطقة العاصمة، جيونج جي دو، تسع حالات لكل منهما.





في الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات التعافي بنسبة 128 إلى 10066، ما يعني أن أكثر من 90 في المائة من المرضى قد تم علاجهم من كوفيد 19، في حين ظل عدد الوفيات كما هو عند 263.





وإجماليا، أجرت البلاد أكثر من 748 ألف اختبار لفيروس كورونا.