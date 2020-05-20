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ثقافة

الثقافة تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أنه تم استلام أكثر من 25 موقعا ثقافيا بعد انتهاء عمليات الصيانة استعدادا لاستئناف النشاط الإبداعى فور عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر. 

وأضافت أنه تم استثمار فترة تعليق النشاط للسيطرة على جائحة كورونا لرفع كفاءة البنية الثقافية المصرية فى مختلف المحافظات.

وكانت عمليات رفع الكفاءة تضمنت أعمال الحماية المدنية، الأرضيات، الأسقف، الدهانات، الكهرباء، ميكانيزم ومقاعد المسارح وشملت مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ومبانى قصور الثقافة بالمنصورة، أسيوط، بورسعيد، مرسى مطروح، الزقازيق، الغردقة، بنى سويف، أسوان، قصر ثقافة الأسمرات، قصر ثقافة بنها، قصر ثقافة أبو قير والأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة المستقبل بمدينة 15 مايو، قصر ثقافة نجع حمادي، قاعة منف، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، منفذ بيع إصدارات هيئة قصور الثقافة بالديوان العام ومقر مبيت العاملين بشرم الشيخ.
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