محافظ القاهرة: استعدادات مكثفة للعيد وغلق كافة المتنزهات والمراسي النيلية

أعلن اللواء خالد عبد العال

ة رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز .





جاء ذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.





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وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة