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محافظات

محافظ القاهرة: استعدادات مكثفة للعيد وغلق كافة المتنزهات والمراسي النيلية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:56 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز .

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.

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وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة
 
كما شدد على غلق الحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية .
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